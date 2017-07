4.700 skyttarar til Førde

Landsskyttarstemnet 2017 opnar fredag, og for fjerde gong sidan 1988 blir stemnet arrangert i Førde, med Førde skyttarlag som arrangør.

4.700 deltakarar og til saman 13.000 besøkande er venta i stemneperioden fram til fredag 4. august.

- For første gang er over 20 prosent av deltakarane kvinner, og i dei yngste klassane er jenteandelen stigande. I rekrutteringsklassene har det no blitt overrepresentasjon av jenter på seierspallane. Dette skjer sjølv om gutane framleis er i fleirtall blant skyttarane, seier kommunikasjonssjef i Det frivillige Skyttervesen, Terje Vestvik, som synest dette er ei svært gledeleg utvikling av skyttersporten.

To kvinner har vunne LS og fått tittelen skyttardronning, sist på Lesja i 2015. Landsskytterstemnet i Førde er nummer 119 sidan Det frivillige Skyttervesen vart oppretta.

I fjor gjekk Landsskyttarstemnet i Øverbygd i Nord-Troms. Junioren Johanna Reksten og pappa Leiv (klasse V55) frå Nordbygda og Rand skyttarlag var dei som totalt sett stod for dei beste resultata av våre lokale skyttarar. Johanna hadde fleire gode plasseringar i dei ulike skyteøvingane. Den beste plasseringa kom på øvinga Felthurtigheit, der det vart 4. plass med tida 11.63, noko som gav beger.

Leiv Reksten gjorde det svært sterkt i finalen i baneskyting, 200 meter. Her enda han som nummer fire og fekk sølvmedalje etter resultatet 346. Også i Felthurtigheit gjorde skyttarveteranen det skarpt med 2. plass og tida 9.62.

Geir Magne Muldsvor (Hornindal og Markane) vart i fjor nummer 25 i finalen i 100 meter bane i juniorklassen. I finalen i finfelt V65 vart stryningen Svein Hoem nummer 39 etter resultatet 40/7.

Sandra Frøholm frå Innvik og Utvik Skyttarlag fekk 24. plass og medalje i klasse Eldre rekrutt.