Manuell dirigering av tyngre køyretøy

- Med så mykje trafikk som det er no har vi som eit førebyggjande trafikktryggingstiltak valt å dirigere trafikken slik at tunge køyretøy ikkje skal kunne møtast inne i tunnelane, seier prosjektleiar for driftseksjonen i Statens vegvesen i Oppland, Mizanur Rahaman, til Fjuken.

Dirigering av tyngre køyretøy starta allereie måndag denne veka, ogvil truleg vare ut neste veke.

– Vi skal ha ei endeleg vurdering på dette i slutten av inneverande veke, men det er såpass mykje trafikk på vegen at eg reknar med at vi også vil utføre einvegstrafikk for tunge køyretøy gjennom tunnelane også heile neste veke, seier Rahaman.

Den manuelle dirigeringa av tyngre køyretøy vil gjelde kvar dag mellom klokka 12.00 og 19.00 i alle tunnelane på fjellovergangen.

Prosjektleiaren i Statens vegvesen opplyser om at dirigeringa i utgangspunktet ikkje gjeld for personbilar, men at det kan få følgjer også for desse, om dei står bak tyngre køyretøy.

Rahaman ber alle trafikantar om å forhalde seg til dirigentane som står ved tunnelane.