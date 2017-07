Mange avbestillingar for Oldedalen skysslag

– Vi har dei siste dagane sett fleire og fleire avbestillingar. Gjennomgangstrafikken er viktig for oss, men no blir det for langt for mange å køyre, seier dagleg leiar Roger Haugen for Oldedalen Skyss i Briksdalen, til NRK Sogn og Fjordane.

Vegen over Utvikfjellet vil truleg vere stengt i fleire månader

Haugen uttalte og til NRK at det kan bli snakk om fleire hundre tusen kroner i tap.