Komplett resultatliste frå olsokstemne

Olsokstemnet på den nye skytebana i Markane har fått mykje skryt og godord, og mange deltakarar og svært gode resultat prega stemnet. President i DFS, Bernt Brovold, var full av lovord og gav skyteanlegget toppkarakter. Under kan du sjå komplett resultatliste frå stemnet.

Olsokstemne 2017

Meisterskap

40-skot kl. 3-5: 1. Ole Magnus Bakken, Løiten 397, 2. Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk 395, 3. Odd Sverre Håkenstad, Lesja 393, 4. Bertel Oddne Mjellem, Hyen 391, 5. Trine Ramsvik Stette, Engesetdal/Skodje 391, 6. Bjarne Muri, Oslo Østre 389, 7. Ole Arild Aa, Hyen 388, 8. Carl Ove Glahus, Ørlendingen 388, 9. Anita Jære, Rennebu 387, 10. Jenny Tovseth Vatne, Nord-Odal 387, 11. Jo Voldset Salthammer, Vestnes 387, 12. Ole Martin Erdal, Førde 387, 13. Karl Gunnar Strøm, Bodø Østre 386, 14. Arve Halsteinslid, Haugen 386, 15. Espen By Dyrendahl, Rissa 386, 16. Ivar Fivelstad, Sunnylven 385, 17. Thomas Bakøy Sunde, Rissa 385, 18. Torill Lystad, Hovdebygda og Ørsta 384, 19. Johanna Reksten, Nordbygda og Rand 383, 20. Kåre Henriksen, Engesetdal/Skodje 383, 21. Per Johan Gjølga, Stallvik 383, 22. Kristian Aarskog, Sundnes 382, 23. Thorstein Åmodt, Lom og Skjåk 382, 24. Trygve Aaland Tryggestad, Sunnylven 380, 25. Christian Holstad Lilleng, Hildre og Brattvåg 380, 26. Jørn Vedhugnes, Tana 380, 27. Ivar Skaar Pedersen, Langevåg 380, 28. Anita Lystad, Hovdebygda og Ørsta 379, 29. Thomas Sørfjord, Sørfjord og Omegn 378, 30. Lennart Henden, Syvde 378, 31. Gudbrand Mo, Lom og Skjåk 378, 32. Kjell Oddvar Frøysa, Sunnylven 377, 33. Christopher Haddal, Flikka 377, 34. Roy Cato Hopland, Nordbygda og Rand 377, 35. Jarle Tvinnereim, Kristiansand og Omegn 377, 36. Tom Eirik Malin, Tana 376, 37. Nils Olav Frøysa, Sunnylven 376, 38. Per Jarle Kristiansen, Asker 376, 39. Ola Vangen, Stranda 376, 40. Håvard M. Ellefsen, Byneset 374, 41. Per Ulvestad, Hovdebygda og Ørsta 374, 42. Ole Johnny Trogstad, Kongsvinger og Omegn 373, 43. Rune Kristoffersen, Langevåg 373, 44. Tor I. Laugen, Skaun 372, 45. Håkon Rognstad, Byneset 371, 46. Dag Andre Hauge, Sunnylven 371, 47. Siv Hege Saltnes Klokset, Engesetdal/Skodje 370, 48. Bjarne Eriksen, Nordbygda og Rand 370, 49. Finn Atle Oldeide, Sykkylven 370, 50. Runar Driveklepp, Volda 369, 51. Per Tore Taklo, Hundeide 369, 52. Vegar Bakken, Moltustranda og Larsnes 369, 53. Ben Magne Stokland, Stadlandet 367, 54. Anders Nydal, Holsen 367, 55. Lars A. Nymo, Gisund 367, 56. Bjørn Ove Muldsvor, Hornindal og Markane 367, 57. Lennart Tennfjord, Engesetdal/Skodje 366, 58. Lars Høybakk, Langevåg 366, 59. Kjell Folkestad, Haugen 366, 60. Roger Aaland, Nordbygda og Rand 365, 61. Egil Glomset, Stranda 365, 62. Trond Petter Lystad, Hovdebygda og Ørsta 365, 63. Monica Sæterøy, Langevåg 365, 64. Arthur Ose, Hovdebygda og Ørsta 364, 65. Asbjørn Myklebust, Hovdebygda og Ørsta 364, 66. Ole Christian Lorentsen, Bodø Østre 364, 67. Anders Grøndal, Farnes 363, 68. Gaute Ullebust, Førde 363, 69. Nils Holme, Hyen 363, 70. Nikolai Åshamar, Hundeide 362, 71. Beate Hjellen, Aalesund 362, 72. Alf Roger Muldsvor, Hornindal og Markane 362, 73. Asle Helge Hundeide, Hundeide 361, 74. Thomas Hegrenes, Førde 359, 75. Magne Riise, Sunnylven 359, 76. Finn Arve Hoem, Stryn 359, 77. Hanne Vangen, Stranda 356, 78. Jan Ove Lotsberg, Nordbygda og Rand 355, 79. Rolf Magne Hellevang, Nordbygda og Rand 352, 80. Torbjørn Høybakk, Langevåg 351, 81. Atle Lotsberg, Nordbygda og Rand 351, 82. Ann - Kristin Sætre, Hundeide 350, 83. Per Inge Aakvik, Aalesund 350, 84. Janne Tormodset, Rælingen 348, 85. Kay Johnny Gjerde, Langevåg 345, 86. Terje Vestvik, Beitstad 343, 87. Audun Sunde, Olden 341, 88. Bjørn Olav Sunde, Østre Gausdal 340, 89. Paul Otto Vatne, Nordstrand 339, 90. Edvard Tvinnereim, Nordbygda og Rand 334, 91. Jahn-Michael Myrvoll, Syvde 331, 92. Anita Tormodset, Hammerfest 295, 93. Ingebrigt Berget, Dalane 268, 94. Ronny Vedå, Aalesund 128.

40-skot kl. V55: 1. Lars Slyngstad, Engesetdal/Skodje 391, 2. Jon Magnar Gjerland, Holsen 390, 3. Trond Jøingsli, Lom og Skjåk 388, 4. Ove Grimsbø, Førde 388, 5. Leiv Reksten, Nordbygda og Rand 388, 6. Terje Alværvik, Gaular 388, 7. Kjell Ulvedal, Åsane/Hordvik 388, 8. Arild Fure, Stryn 387, 9. Einar Hagemo, Byneset 385, 10. Nils-Inge Holmeset, Trondhjems 384, 11. Andreas Solvik, Hornindal og Markane 383, 12. Kjell Arne Jøingsli, Lom og Skjåk 382, 13. Erling Sylte, Fiskå 381, 14. Inger Rise Hallset, Gulen 378, 15. Alf-Henrik Håker, Tresfjord 378, 16. Magne Aarskog, Sundnes 378, 17. Bernt Brovold, Trondhjems 377, 18. Kåre Arne Vemmelsvik, Bryggja 374, 19. Inge R Fivelstad, Sunnylven 371, 20. Kjell Magne Åshamar, Hundeide 370, 21. Magnus Riisnæs, Trondenes 370, 22. Per Jarle Nerhus, Vestnes 367, 23. Harry Gram, Førde 366, 24. Odd Hestenes, Bryggja 364, 25. Oddmund Tormodset, Viksdalen 363, 26. Arnstein Ose, Hovdebygda og Ørsta 358, 27. Kjell-Arne Myrvoll, Syvde 348.

40-skot kl. 1: 1. Camilla Hjelme, Aalesund 387, 2. Synnøve Berget, Aalesund 384, 3. Lars-Herman Hermansen, Dalane 381, 4. Lillian Karin Bjørdal, Hildre og Brattvåg 381, 5. Audun Gausemel, Hornindal og Markane 381, 6. Per Ståle Garshol, Moltustranda og Larsnes 378, 7. Magnus Løvik, Dale (Sunnfjord) 376, 8. Sigurd Berge, Førde 373, 9. Ann Therese Gausemel, Hornindal og Markane 372, 10. Roar Frøholm, Utvik og Innvik 371, 11. Kåre R. Haugen, Hornindal og Markane 367, 12. Randulf Lillebø, Fiskå 356.

40-skot kl. 2: 1. Ørjan Lundon Russenes, Førde 387, 2. Stian Alexander Skog-Karlsen, Aalesund 383, 3. Kaja Bolsø, Volda 380, 4. Anne Sofie Knapstad, Eikefjord 378, 5. Astrid Håkenstad, Lesja 377, 6. Oda Kalvatsvik Bolsø, Volda 369, 7. Ole Kristian Aasen, Haugen 365, 8. Linn Mari Nagy, Aalesund 357, 9. Andreas Ullebust, Førde 356, 10. Rolf Langeset, Hornindal og Markane 344, 11. Rune Tryggestad, Sunnylven 333.

40-skot kl. AG3: 1. Tom Olav Moldskred, Hv-11 Møre og Fjordane 377, 2. Jarle S. Tvinnereim, Hv-11 Møre og Fjordane 357, 3. Bent Brovold, HV-12 Trøndelag 354, 4. Bård Aarseth, Hv-11 Møre og Fjordane 352, 5. Vegar Bakken, Hv-11 Møre og Fjordane 348, 6. Ingebrigt Berget, Hv-11 Møre og Fjordane 331.

40-skot kl. HK416: 1. Christian Ellingsen Årskaug, Hv-09 Bergenhus Heimvernsdistrikt 09 365, 2. Per Johan Gjølga, HV-12 Trøndelag 351, 3. Sigurd K Muldsvor, Hv-11 Møre og Fjordane 346.

40-skot kl. Å: 1. Leif Arne Grytten, Dovre og Dovreskog 383. 35-skot kl. R, 11-13 år: 1. Nora Sæterøy Høybakk, Langevåg 350, 2. Teodor Klokset Lilleng, Engesetdal/Skodje 344, 3. Isak Frøysadal Hauge, Sunnylven 343, 4. Robin Lade Lie, Sykkylven 342, 5. Ørjan Frøysadal Hauge, Sunnylven 342, 6. Sivert Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 338, 7. Henriette Isene, Skarpskytten 335, 8. Sondre Trøen, Rissa 335, 9. Sunniva Høybakk, Langevåg 334, 10. Andreas Valde, Engesetdal/Skodje 330, 11. Marte Skeistrand, Eidsbygda 324, 12. Daniel Matias Mjellem, Hyen 320, 13. Ada Borgund, Haugen 318, 14. Martin Muldsvor, Hornindal og Markane 311, 15. Theodor Sunde, Rissa 304.

35-skot kl. ER, 14-15 år: 1. Ola Johan Dybvik, Langevåg 350, 2. Fredrik Taklo, Hundeide 350, 3. Erlend Ellingsen Årskaug, Oppedal/Brekke 349, 4. Kristian Frøysadal Hauge, Sunnylven 348, 5. Erik Bauge, Rissa 347, 6. Andreas Homberset, Hjartåbygda 347, 7. Stian Skeistrand, Eidsbygda 346, 8. Bendik Stokland, Stadlandet 344, 9. Mats Vangen, Stranda 343, 10. Peter Bjørndal, Vartdal 342, 11. Geir Ove Trogstad, Kongsvinger og Omegn 341, 12. Birk Finnstø, Stallvik 340, 13. Ask Aarsæther, Hovdebygda og Ørsta 340, 14. Magnus Bakøy Sunde, Rissa 339, 15. Odd Helge Muldsvor, Hornindal og Markane 334, 16. Jakob Lotsberg, Nordbygda og Rand 330, 17. Hedda Melheim, Eidsbygda 316, 18. Sara Muldsvor, Hornindal og Markane 255.

35-skot kl. J, 16-17 år: 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal, Sykkylven 349, 2. Torinn Eiken, Hyllestad 348, 3. Kjersti Johanne Sjøli, Løiten 348, 4. Marie Alme, Nordbygda og Rand 348, 4. Vegard Taklo, Hundeide 348, 4. Håvard Tynes, Sykkylven 348, 7. Sigmund Haugen Kjosaas, Dale (Sunnfjord) 348, 8. Åshild Tovseth Vatne, Nord-Odal 347, 9. Andreas Riksheim Oldeide, Sykkylven 347, 10. Sandra Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 347, 11. Oddlaug Ellingsen Årskaug, Oppedal/Brekke 347, 12. Geir Magne Muldsvor, Hornindal og Markane 346, 13. Ole Joar Trogstad, Kongsvinger og Omegn 346, 14. Jon Henrik Sætre, Hundeide 343, 15. Silje Vetti Grøndal, Farnes 343, 16. Malene Lade Lie, Sykkylven 342, 17. Marie Vangen, Stranda 342, 18. Kristian Lotsberg, Nordbygda og Rand 337, 19. Rakel H. Bjørndal, Vartdal 324, 20. Knut Muldsvor, Hornindal og Markane 317.

35-skot kl. V65: 1. Ola Loneland, Dale (Sunnfjord) 349, 2. Knut Riise, Hovdebygda og Ørsta 348, 3. Anton Jon Aarskog, Sundnes 348, 3. Odd Peter Skinlo, Hyen 348, 5. Terje G. Pleym Iversen, Haugesund og Sveio 348, 5. Karsten Valand Valand, Grindølen 348, 7. Paul Moen, Langevåg 347, 8. Bjarne Dahle, Holmemstranda 346, 8. Rolf Jarle Rakvåg, Rakvåg 346, 10. Magne Skårbø, Stadlandet 346, 11. Wilfried Kruger, Sykkylven 346, 12. Knut Lillestøl, Hornindal og Markane 343, 13. Idar Berget, Dalane 339, 14. Rasmus Flore, Hornindal og Markane 338, 15. Johannes Kjøsnes, Jølster 338, 16. Atle Gald, Stryn 336.

35-skot kl. V73: 1. Svein Hoem, Stryn 350, 2. Harald Reiten, Aalesund 350, 3. Noralf Giske, Engesetdal/Skodje 350, 4. Peder Holme, Hyen 350, 5. Kåre Olav Skår, Vadheim 350, 6. Olav Solheim, Soknedal 349, 7. Ove Fylling, Engesetdal/Skodje 349, 8. Egil Lindset, Tresfjord 348, 9. Erling Haugland, Fana 347, 10. Arvid Brandser, Gisund 347, 10. Toralf Årdal, Jølster 347, 12. Harald Gåre, Storsteinnes 346, 13. Svein Peter Sandvik, Fiskå 345, 14. Oddmund Fivelstad, Sunnylven 344, 15. Karstein Velle, Fiskå 344, 16. Jarle Fausa, Sykkylven 343, 17. Reidar Øye, Hovdebygda og Ørsta 342, 18. Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 336, 19. Erling Frøholm, Utvik og Innvik 221.

25-skot kl. NU, -15 år: 1. Era Borgund, Haugen , 1. Elida Fuglem, Tydal , 1. Heine Fuglem, Tydal , 1. Olve Gjerde, Langevåg , 1. Johanne N. Hellevang, Nordbygda og Rand , 1. Rasmus N. Hellevang, Nordbygda og Rand , 1. Jonatan Klokset Lilleng, Engesetdal/Skodje , 1. Olav Gjedrem Lund, Verdal Søndre , 1. Torstein Gjedrem Lund, Verdal Søndre , 1. Lars Rune Mjellem, Hyen .

25-skot kl. NV, 16+ år: 1. Hilde Trøen, Rissa 230, 2. Aina Lundon Russenes, Nordre Land 166. Klasse Jeger: 1. Nils Myrvang, Hornindal og Markane 175 *Toyota Cup