Dei med høg inntekt stemmer oftare

Personar med høg hushaldsinntekt og/eller høg utdanning nyttar seg i større grad av stemmeretten enn andre grupper i befolkninga, skriv SSB.

Basert på tal frå førre stortingsval slår Statistisk sentralbyrå (SSB) også fast at det er personar i dei lågaste utdannings- eller inntektsgruppene som brukar stemmeretten minst. Blant personar med berre grunnskuleutdanning deltok berre 65 prosent i valet der Erna Solberg vart statsminister, mens talet for dei med høgare utdanning er 90 prosent.

I levekårsundersøkinga 2013 vart veljarane også spurde om kor stor tilliten var til det politiske systemet. Her kom det fram at den er lågare blant dei med låg inntekt og høgare blant personar med høg utdanning enn blant personar med låg utdanning. Tala viser også store aldersforskjellar. 78 prosent av dei røysteføre stemte ved førre val, men talet er berre 65 prosent blant unge mellom 18 og 25 år, mens det er 83 prosent for dei som var 45 år eller eldre.

– Tidlegare undersøkingar har vist at deltakinga er særleg låg blant unge tidleg i tjueåra, mens 18-åringane deltar i noko større grad, seier Mari Lande With, rådgjevar ved seksjon for levekårsstatistikk i SSB.

Geografisk sett skil Oslo og andre storbyar seg ut som områda der størst del nyttar seg av stemmeretten, og der størst del har tillit til det politiske systemet. SSB understrekar likevel at forskjellane i valdeltaking etter kor ein er busett er relativt små.

