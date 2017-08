Blokkerte vegen i protest

Claus Hermansen, næringsdrivande i Utvik, blokkerte på eige initiativ fv 60 i Utvik for all trafikk i om lag ein time fredag ettermiddag.

Etter planen skulle omkøyringsvegen i Utvik opnast for all trafikk, også tungtrafikk, klokka 16 i dag.

Bakgrunnen for at Hermansen blokkerte vegen skal vere frustrasjon over å ikkje bli høyrd.

-NVE og Statens vegvesen høyrer ikkje på oss. Dei vel no billegaste løysing ved å reparere den gamle brua frå krigen, så gløymer dei Utvik, er Hermansen si forklaring på kvifor han gjorde dette.

Han meiner dessutan at vegen ikkje vil tole belastninga som tungtrafikken legg på vegen.

- Den kjem til å vare ei veke, så sprekk den opp, meiner han.

Oppdatert klokka 15.45:

- Vegen er no opna att, etter at det danna seg lange køar på begge sider, seier Fjordingen sin utsende på staden.