Full stopp i Utvik

Eit vogntog står fast i ein sving ved Hage i Utvik og det er kø i begge retningar. Det var vogntog nummer to som prøvde seg gjennom Hage som altså køyrde seg fast.

- Er denne private vegen dimensjonert for dette?

- Vi testkøyrde eit vogntog på denne vegen og det gjekk bra, men no er det stopp på vogntog nummer to. Kranbil skal vere på veg, seier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden til Fjordingen.

Han kan ikkje seie når vogntoget vil kome seg laus, men antar at arbeidet vil ta ein time.

Statens vegvesen opna for tungtrafikk på denne private vegen i dag. Nokre uttrykte stor glede for at vegen opna for tungtrafikk, medan andre aksjonerte med å sperre fylkesvegen.