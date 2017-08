Rekordhøg tillit til norske jegerar

Seks av sju nordmenn har tiltru til at jakta her i landet blir utført på ein human og forsvarleg måte. Det viser ei ny måling i Natur- og Miljøbarometeret frå TNS Kantar.

86 prosent av dei spurde har svært eller ganske stor tiltru til at «jakt i Norge blir utført på ein human og forsvarleg måte».

– Dette er svært gode tal for oss som arbeider for at jakta skal gå skikkeleg føre seg, seier leiar Runar Rugtvedt i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Målinga viser at tre av fire nordmenn er generelt positive til jakt, det høgste som er målt sidan 2008.

– Vi er audmjuke for det faktum at vi utøver ein aktivitet som krev særleg aktsemd ovanfor andre naturbrukarar. Vi kan love at vårt arbeid med fokus på sikkerheit, gode skot og ei fornuftig naturforvaltning skal blir vidareført, seier Rugtvedt.

Målinga viser større tillit til jakt og jegerar generelt, men det er framleis mange som ikkje ser det slik. Målinga viser ein svak auke blant dei som har lita tiltru til all jakt, medan tre av ti seier dei har lita tiltru til jakt av ulv, omtrent same nivå som 2014.

