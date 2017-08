- Svært nøgde med sjåførane - lite nøgde med at nokon varsla

Politiet er godt nøgde med sjåførane som vart kontrollerte for bilbelte- og mobilbruk, hastigheit og promille under Aksjon skuleveg i Stryn i dag.

- Vi vil gje mykje ros til mange ansvarsfulle sjåførar som i dag har halde fartsgrensa på 30km/t i Setrevegen i Stryn. I dag sluttet barneskulen kl 1130, og vi var ute for å trygge skulevegen for desse, seier politibetjent Eirik Krossen ved Stryn og Hornindal lensmannskontor. - Av 70 kontrollerte sjåførar var det ein som fekk gebyr for ikkje å bruke bilbelte, ellers ingen ting.

Politiet er derimot ikkje særleg begeistra over at kontrollen var lagt ut på varslingsteneste for mobil.

- Vi forstår i alle fall ikkje kva den som gjer dette ønskjer å oppnå med slik varsling. Det han i alle fall kan oppnå, er at personar som køyrer i rusa tilstand vel ein annan veg, og at vi dermed ikkje får luka dei ut av trafikken, seier Krossen.