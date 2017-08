Vedtok straff av skjenkestad i Stryn

Ein skjenkekontroll av Trygg 24 avdekka brot på skjenkereglane for alkohol ved Stryn Kaffebar og Vertshus natt til laurdag 28. juli. Brota gjeld 1: «skjenking til person som er eller må reknast med å bli openbert påverka av rusmiddel» og 2: at «det givast adgang til lokalet til person som er openbert påverka av alkohol».

Rådmannen hadde tilrådd 4 + 2 prikkar i henhald til brota. Helse- og sosialutvalet vedtok samrøystes denne straffereaksjonen tysdag.

- Vi har ei retningslinje i Stryn at det skal vere lett å få skjenkeløyve og det skal vere lett og miste den, poengterte utvalsleiar Aud Kristin Løvlid.

Men Vertshuset mistar ikkje løyvet. Dersom ein løyvehavar over ein 2 års periode vert tildelt 12 prikkar, skal løyvet inndragast for ei veke. For dei siste 2 år har ikkje Stryn Kaffebar og Vertshus fått tildelt prikkar.

Dei seks prikkane skjenkestaden får vil stå fram til 27.07.2019.