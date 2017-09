Nordfjordprodukt på Matfestival i Bergen

Denne helga deltek lokalmataktørar frå Nordfjord på Bergen Matfestival tre dagar til ende under paraplyen Nordfjord Smak. Dette er den største lokalmatfestivalen i landet, og no skal nordfjordingane vise fram godsakene, skriv Beate Vik Hauge i Visit Nordfjord i ei pressemelding.

- Interessa for ekte, ærlege og ikkje minst god lokalprodusert mat aukar stadig. Difor er det ei glede for prosjektet at vi bidreg til å løfte fram nokre aktørar i eit eige telt under fellesnemnaren «Nordfjord Smak» for å få fokus på mat frå Nordfjord, seier Vik Hauge.

Festivalen går av stabelen på Koengen på Bergenhus Festning.

- Det er ein entusiastisk gjeng med lokalmataktørar som reiser nedover til Bergen, fullpakka med godsaker og grundig handverk frå Nordfjord. Bedriftene som stiller frå Nordfjord er Jevnlid Garden og Flo Gardsmat frå Stryn, Fjellestad Gardskjøken, Påldtun frukt & bær, Kandal Kjøt og Høgt & Vilt frå Gloppen og Humborstad kjøtt frå Kjølsdalen i Eid, fortel Vik Hauge.

- Med signaturmerket «Nordfjord Smak» ønskjer vi å gjere eit løft for lokalmat i reiselivet, rett og slett skape auka merksemd og stolthet for lokale råvarer og matkultur, seier Vik Hauge. Det skal også etter planen bidra til tettare samarbeid mellom lokalmataktørar og reiseliv, for å få auke verdiskaping og attraktivitet. - Alt dette heng saman for å skape ei heilskapeleg oppleving i regionen vår. I tillegg vil vi løfte gamal kunnskap ut i lyset, og inspirere til meir satsing på lokalmat, avsluttar Vik Hauge.