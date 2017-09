Strynemil med ny løyperekord

Friidrettsgruppa til Styn Turn og Idrettslag fekk akkurat det vêret dei ønskte seg under årets strynemilarrangement. Og som i fjor, Rasmus Endre Bø varta opp med ny løyperekord.

Mila la han bak seg med tida 33 min og 32 sekund. Han sletta dermed sin eigen rekord frå i fjor på 36.04. Og mamma Aslaug synte seg også som den løpssterke dama ho er, med bestetid i dameklassen på 44.05.

Guteklassen under 16 år vart vunnen av Magne Skeide Bakke, eit av skiskyttartalenta som har plass på den nye landslinja i skiskyting i år. Ingen starta i jenteklassen.

Trimklassen talde om lag 50 løparar. Etter Barnemila, som gjekk ein runde over begge bruene og tilbake til Per Bolstad Plass, fekk alle premie. Alle kom i mål til stor jubel frå masse folk som kosa seg i sommarsola. Dei vaksne synte stor og alvorleg idrettsglede, men det var dei minste som sjarmerte mest. Barnemila er Sparebanken sin leik under mottoet «Bli med i Kongleriket».

Les meir i tysdagsavisa.