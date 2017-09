Morten Aa Djupvik sluttar som idrettssjef for dei norske skiskyttarane. Djupvik har busett seg i Kristiansand, og det er av omsyn til familien at han sluttar.

- Det er aldri god timing å forlate eit lag i ein OL-sesong, men eg har fått eit tilbod på min nye heimstad som eg ikkje kunne seie nei til. Som firebarnsfar med to små tvillingar er det vanskeleg å vere på topp på både heime- og bortebane til ein kvar tid. Eg forlet eit supert team som har alle føresetnader for å levere toppresultat denne sesongen. Vi har erfarne trenarar og eit solid støtteapparat som har jobba godt med å planleggje OL-sesongen, så min avgang vil ikkje vere kritisk for gjennomføringa av sesongen. Der er jobben allereie gjort, seier Djupvik i ei pressemelding frå skiskyttarforbundet.

Skiskyttarforbundet er allereie i gang med å finne den beste løysinga i OL-sesongen, slik at arbeidsoppgåvene til Djupvik blir gjennomført på ein solid måte.

- Vi har Morten her ei stund til, og han vil vere vår idrettssjef fram til han startar i ny jobb, seier generalsekretær Rakel Rauntun i Norges Skiskyttarforbund.