Ingeniørar meiner Stortinget må påleggje norske kommunar flaumsikring

Stortinget må påleggje kommunane å utarbeide planar for skadar som følgje av ekstremvêr. Norske kommunar gjer ikkje nok, meiner Rådgivende Ingeniørers Forening.

– Dette vil spare samfunnet for enorme kostnadar, seier administrerande direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Ho meiner kommunane ikkje gjer nok for å førebyggje skadar som følgje av ekstremvêr og klimaendringar.

– Jordras og flaum som følgje av ekstremvêr, fører til enorme skadar på eigedom og infrastruktur. Kostnadane for samfunnet er enorme, påpeikar ho overfor NTB.

Ho meiner at Stortinget bør komme med ei eiga stortingsmelding om vatn- og avløpssituasjonen i norske kommunar og at kommunane må påleggjast å utarbeide planar for sikring.

– Det er på tide at nasjonale styresmakter pålegg kommunane å utarbeide kommunedelplanar for å redusere risiko for skadar som følgje av klimaendringar. Dette er moglegheita for nasjonale myndigheiter til å førebyggje skade og redusere risiko for at liv går tapt, seier Skudal Hansteen.

RIF er ein landsdekkjande interesseorganisasjon for rådgjevarar og ingeniørar innan rådgjeving, planlegging og prosjektleiing i bygg- og anleggsnæringa.

