Vil ikkje ut med prisen

Fjordane Tingrett opna konkurs i Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS den 20. september etter oppbod frå styret i desse selskapa. Onsdag 4. oktober seier bustyrar at har det vore fem interessentar av buet etter Moods of Norway som altså er stadfesta kjøpt opp av Jan Egil Flo, Simen Staalnacke og ei gruppe tilsette i Stryn.

- Kva vart buet selt for?

- Det har vore gjennomført eit sal, men eg vil ikkje kommentere prisen av buet, seier bustyrar Asbjørn Løvik.

- Korleis har interessen rundt buet vore?

- Det har vore fem grupper av interessentar til dette buet. Meir enn det kan eg ikkje seie no, seier Løvik