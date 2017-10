Kraftig vind i vente

– Vi har sendt ut OBS-varsel for Sogn og Fjordane og så har vi sendt ut varsel om auka overvaking for Møre og Romsdal, Trøndelag og Norland, seier meteorolog Anne Solveig Andersen til NRK.

Varselet gjeld lågtrykket som no ligg nordvest for Storbritannia som no går nordaustover. Vinden kjem først til å auke på i Sogn og Fjordane frå seint sundag kveld.

– Då få vi ein sørleg sterkt kuling på kysten og liten til full storm i nord. Ved Stad så trur eg nok at det i kveld kan kome opp i sterk storm frå sørvest, seier Andersen som oppmodar å fjerne lause gjenstandar utanfor husa.

Vinden kjem etter kvart til å dreie mot nordvest og minke i løpet av natta.