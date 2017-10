Pris til Matstova i Oppstryn

Matstova AS er tildelt Innovasjon Norge Sogn og Fjordane sin Bedriftsutviklingspris for landbruket for 2017.

Prisen blir tildelt med bakgrunn i at Matstova AS er ei bedrift som har vore eit føregangsdøme her i fylket når det gjeld utvikling og satsing på kortreist mat. Prisvinnaren har vokse mykje dei siste åra og har vorte ein betydeleg arbeidsplass lokalt, der neste generasjon i familien no har overteke og vidarefører det som grunnleggjaren, Ruth Guddal, har bygd opp, skriv Innovasjon Norge i ei pressemelding.

Gjennom utviklinga av bedrifta har prisvinnaren også vore eit føregangsdøme i kafe- og serveringsbransjen med å promotere menyar og tilbod av lokalmat. Dette er spesielt viktig i ein stor reiselivsregion som Nordfjord, skriv Innovasjon Norge vidare i si grunngjeving.

Ruth Guddal har med utgangspunkt i ein gard med sauehald, over mange år bygd opp eit spennande bakeri som tilleggsnæring til garden, med produksjons- og serveringsverksemd og med base på Fosnes i Oppstryn og seinare ei serveringsavdeling i Stryn. Det har heile tida vore ei familiebedrift med mor, og etter kvart dotter og svigerdøtrer. Barnebarnet Frank Sanchez Guddal fører no denne bedrifta trygt vidare.

- Utruleg kjekt og veldig stas å få denne prisen, seier Frank Sanchez Guddal til Fjordingen.

Prisen er på 50.000 kroner og vart delt ut under opninga av Fylkestinget i Florø tysdag. Som prisvinnar i Sogn og Fjordane går Matstova AS vidare som kandidat til Innovasjon Norge sin nasjonale Bedriftsutviklingspris.