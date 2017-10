Ny pris til Vision of the Fjords

Reiarlaget The Fjords og verftet Brødrene Aa fekk tysdag overrekt Innovasjonsprisen for universell utforming for den nyskapande fjordcruisebåten Vision of the Fjords.

Innovasjonsprisen for universell utforming blir delt ut av design- og arkitektursenteret Doga på oppdrag frå Barne- og likestillingsdepartementet og går til produkt, tenester og omgivnader som er godt lagt til rette for alle.

– Dette er heilt fantastisk morosamt. Vi har verkeleg satsa på universell utforming i heile byggjeprosessen. Prisen er eit bevis på at vi har lykkast med målet vårt om å lage ein universelt uforma båt for alle, sa kaptein John Nauckhoff i The Fjords da han tok imot prisen saman med Brødrene Aa. Prisen fekk dei overrekt av barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), som streka under at universell utforming bidrar til inkludering.

– Dessutan viser forsking og analysar at universell utforming er samfunnsøkonomisk lønnsamt. Innovasjonsprisen for universell utforming har gitt oss ei rekke eksempel på at universell utforming òg kan vere økonomisk lønnsamt for næringslivet, sa Horne.

I 2016 kåra bransjeavisa Skipsrevyen det batteri- og dieseldrivne omvisingsskipet til årets skip. Den 40 meter lange turistbåten er bygd av Brødrene Aa i Gloppen på oppdrag for reiarlaget The Fjords og er det første hybridskipet i verda i karbon. I alt 400 passasjerar får plass i katamaranen, som går i rute på Nærøyfjorden mellom Gudvangen og Flåm.

Neste sommar får Vision of the Fjords eit søsterskip, også det bygd av Brødrene Aa med tilsvarande design, men med heilelektrisk framdrift.

