Sju butikkar skal driftast vidare

Med Jan Egil Flo i spisen vart Moods of Noway sitt konkursbo vart kjøpt opp for 52 millionar kroner. Det kom fram under skifteretten i Sunnfjord tingrett i dag tysdag.

- Av 18 Moods-butikkar i landet blir truleg 11 lagde ned og sju blir drifta vidare, seier leiar av Moods of Norway, Jan Egil Flo til NRK.

Det vil bli vidare drift i Moods-butikkane i Stryn, Ålesund, Stavanger, Ski og Trondheim.

Nye Moods har vore tilbakehaldne med informasjon etter at dei kjøpte tilbake konkursbuet 4. oktober.

Bustyrar Asbjørn Løvik fortel kanalen at forskjellen på det høgste og det nest høgste bodet var på over 25 millionar kroner.

Jan Egil Flo legg til at han har god tru på at drifta av «nye» Moods vil bli lønsam.

