Tysdag var det nyopning av gjenbruksstasjonen på Svarstad. Den nye stasjonen er meir brukarvenleg for kundane i tillegg til at all levering no vil føregå innandørs.

Olav Tenden i Tenden Miljø seier at dei lenge har jobba for å få på plass den nye gjenbruksstasjonen.

- Ein skikkeleg miljøstasjon er viktig for alle kommunane, og dette er eit løft for oss. Målet er å ha den beste miljøstasjonen i Nordfjord, seier Tenden.

Varaordførar Torstein Tvinnereim stod for den offisielle opninga av stasjonen.

Les meir om opninga av gjenbruksstasjonen i papiravisa.