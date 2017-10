Bestemte namnet: Det blir Vestlandet

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland har i dag vedteke at dei vil kalle det nye, samanslegne fylket for Vestlandet. Fylkestinga har vore samla på historisk grunn i Gulen, og dei to fylkestinga har gjorty likelydande vedtak.

Det nye fylket trer i kraft 1. januar 2020, og fylkestinga har m.a. vedteket at det nye fylketsinget skal ha 65 medlemmer. Det er også sett ned ei fellesnemnd som skal leie prosessen med å slå saman dei to fylka.

Fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun, om taler dette som ein historisk dag og ein gledens dag.

Kollega Jenny Følling i Sogn og Fjordane seier at dagen i dag handlar om å sjå framover.

- Stortinget har bestemt at Sogn og Fjordane og Hordaland skal slåast saman. No skal byggje eit vestland som skal bli godt for framtida, seier Følling i ei pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.