Tenden blir Rake sin assistent

Onsdag vart det klart at Geir Inge Rake blir Stryn sin nye trenar. Torsdag signerte også Asbjørn Tenden under på papira og blir Rake sin assistent.

- Det opna seg ein mulegheit no som gjer at eg kan bli med, seier Tenden, som også tidlegare har trent lag saman med Rake. Han trur det kan bli moro framover, med fleire unge spelarar på veg opp som kan vere aktuelle for a-laget.

Tenden (42) har ein solid bakgrunn som spelar med mellom anna tre sesongar i Brann, tre sesongar i Start og to sesongar i Førde bak seg. I tillegg har han aksla den raude strynedrakta ei rekkje gonger.

Han sat blant anna på benken då Brann spelte cupfinale mot Rosenborg i 1995.