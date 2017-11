Klare for storinnrykk på kinoen

Det er klart for Den store kinodagen i Stryn. Heile dagen vert det filmar og aktivitetar, og staben har vore i full vigør i mange timar med å førebu storinnrykket. Raud løpar, opplyst popcorntre, Knerten-verkstad der ungane kan lage sin eigen "Knerten" og mykje anna har dei tilsette hatt å henge fingrane i før dørene kunne opnast.

- Dette er den store dagen for oss, og vi gler oss veldig, seier kulturhusleiar Kari-Ann Kaspersen, som er full av ros over den kreative og engasjerte staben sin.

- Nytt av året er også at vi har førehandsselt mange billettar. Dette har vi ikkje opplevd før, og det tyder på at folk har fått med seg Den store kinodagen. Vi har førehandsselt til alle førestillingane, og det tyder vel også på at vi har treft bra med filmane, seier Kaspersen.