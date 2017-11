Heller ikkje NAF er heilt oppdatert...

Fjordingen skreiv for ei tid sidan at ein lesar hadde gjort oss merksame på at Google Maps ikkje var heilt oppdatert: Framleis ville karttenesta sende trafikk frå Byrkjelo til Stryn via Nordfjordeid som "raskeste rute på grunn av trafikkforholdene", trass i at fv 60 over Utvikfjellet for lengst er reparert etter flaumen i sommar.

No har ein annan lesar gjort oss merksame på at også NAF, Norges Automobilforbund, gjer det same i sin ruteplanleggjar. Til og med om ein vel via-punkt som Loen eller Olden, vel ruteplanleggjaren å sende trafikantane om Lote-Anda og Nordfjordeid.

- No har eg prøv dette sjølv, og de har rett: Ruteplanleggjaren vel om Nordfjordeid. Vel eg derimot Utvik som via-punkt, vel han kortaste vegen. Det same skjer om du vel "unngå ferje". Det er ikkje så godt å seie kvifor rutevalet blir som det blir. Vi brukar Google Maps som grunnlag for våre kart og berekningar, og Google sine vegar er av og til "uransakelige". I alle fall til ei viss grad. Vi har ikke noko godt svar, men det er muleg Google meiner vegen med ferje er betre, og dermed mer eigna, seier Harald Wisløff i NAF digitale kanaler til Fjordingen.

- Men vi noterer oss dette, og skal forsøke å melde det inn til Google. Så skal det også seiast at Google er avhengige av at kommunar, fylkeskommunar og vegvesen har gode og oppdaterte opplysingar om vegane sine. Korkje Google eller vi tek turen ut i teigen for å sjekke om kartet stemmer presist med terrenget. Det ville blitt ei eviglang oppgåve.