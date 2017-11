To vogntog var for lange

To vogntogsjåførar som vart stoppa i kontroll ved Kjøs bru søndag fekk bruksforbod fordi vogntoga var for lange. Det fortel overingeniør Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen. Vogntoga måtte korte inn til lovleg lengde før dei fekk køyre vidare.

I same kontroll vart det skrive eitt gebyr på 8.000 kroner til ein sjåfør som køyrde utan bombrikke. To andre sjåførar fekk skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletida.

Det var i alt 29 køyretøy inne på plassen, og av desse vart 13 kontrollerte.