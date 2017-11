Tine tilrår auka mjølkekvotar for å unngå smørkrise

Mykje regn og dårlege avlingar gjer at Tine går inn for å auka kvotane for kumjølk neste år.

Målet er mellom anna å unngå ei mogleg smørkrise. Ifølgje Nationen skriv Tine på medlemssidene at dårleg vêr og svikt i grasavlingane har ført til uro for at det på sikt blir for lite feitt i mjølka til å dekkja etterspurnaden etter smør. Uvisse rundt behovet for meir mjølk er også ei medverkande årsak til at Tine rår til å auka det såkalla forholdstalet for kumjølk frå 0.98 til 0,99 for neste år.

Når det gjeld geitemjølk, rår Tine til at kvotane held fram som i dag.