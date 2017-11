Vi kan gå tomme for fleire norske grønsaker i vinter

Ein våt sommar og haust har gjort til at det er fleire tusen tonn mindre poteter, gulrøter og lauk på lager før vinteren.

Grøntprodusentens Samarbeidsråd trur vi kan komme til å gå tomme når det nærmar seg vår.

– Vi ser at det allereie no er ganske stor utsortering av poteter, så vi kan få i minste laget utpå våren, dessverre, seier dagleg leiar i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Morten N. Andersen til NRK. Landbruksdirektoratet oppgir i ei pressemelding at dårleg vêr og regn må ta mykje av skulda for at det er mindre grønsaker og poteter på lager i år.

Delen poteter på lager har gått ned med to prosent frå 2016 til 2017. Prosentdelen gulrøter på lager har minka med åtte prosent, medan det er 17 prosent mindre lauk på lager i år enn i 2016. Grøntprodusentenes Samarbeidsråd er også uroleg for lagringskvaliteten.

– Den ekstreme nedbøren i nokre av dei viktigaste dyrkingsområda gjer at vi er spente på lagringskvaliteten. Det får vi ikkje noko skikkeleg svar på før utpå vinteren, seier Andersen til statskanalen.

