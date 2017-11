Saman med Kaupanger IL, Selje IL og Vik IL er Stryn nominert til Fair Play-prisen 2017. Det er Sogn og Fjordane Fotballkrets som står for utdelinga. Dei nominerte klubbane har gjort seg særskild bemerka i sitt Fair play arbeid.

Om Stryn skriv fotballkretsen følgjande i si nominering:

- Klubben framstår som offensiv i sitt inkluderingsarbeid med visjonen "Alje me!" Dei har oppretta eit eige Fair play-utval samt eit inkluderingsutval som har ansvar for tilrettelegging av aktivitet for Stryn United, flyktningar og inkludering av andre grupper som til dømes pensjonistar. Dei har i år arrangert Alje me' venskapsturnering, der alle i bygda var invitert til å melde på lag - for å invitere enno fleire inn i fotballaktiviteten. Dei har høg standard på arrangement i Kretsligaen og nyttar også denne arenaen til å dele ut "Månadens Fair play". Klubben er også sertifisert som Kvalitetsklubb.

Vinnaren får 10.000 kroner, og prisen blir delt ut på kretstinget komande laurdag.