Ein skikkeleg "rysare"

Det vart siger til Johannes Thingnes Bø og resten av det norske laget på den doble mix-stafetten i svenske Östersund i kveld.

Etter at Ingrid Landmark Tandrevold (21) og Tiril Eckhoff hadde gjort sine saker godt, vart Johannes Thingnes Bø send ut på 3. etappe på 4. plass. Markane-løparen sette høg fart frå start, og var raskt oppe og tok teten.

Liggande skyting gjekk kjapt, men det måtte to ekstraskot til for å få ned blinkane. Bø gjekk dermed ut på 3. plass, med 16 sekund opp til teten. På ståande måtte det tre ekstraskot til. Ut frå skyting låg Johannes og Norge stadig som nummer tre, men avstanden til italienske Windisch var auka til 23 sekund. Windisch hadde god fart på skia, og avstanden heldt seg til veksling.

Emil Hegle Svendsen, som gjekk 4. etappe, skaut ein glimrande liggande serie og sikra seg ei solid luke på 21 sekund ut frå si første skyting. På ståande fekk også han trøbbel, og måtte bruke alle tre ekstraskota. Men han unngjekk strafferunda, og heldt framleis teten ut frå skyting.

Med vel 5 sekund leiing vart den siste runden ein "rysare" i dei svenske skogane. Men trass i at både Italia og Tyskland jakta bak, greidde Svendsen å halde unna og sikra siger for Norge i den doble mix-stafetten framfor Italia (5,3 bak) og Tyskland (6,4 bak).

- Eg hadde bestemt meg for å gå alt eg hadde frå start. Eg opna kanskje litt for hardt. Men totalt sett er etappa OK, sjølv om eg bomma litt, sa Johannes Thingnes Bø til NRK medan han følgde med på den spennande sisteetappa.