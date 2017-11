Ny app sikrar «lykkerus» på julebordet

Bekymra for at du skal bli for full og byrje å tafse på julebordet? Den nye Drikkevett-appen gir deg beskjed om når du bør roe ned eller gå heim.

Årets julebordsesong er i gang, men når nettene blir lange og alkoholen set inn, kan det vere lett for nokon kvar å gløyme seg bort og ikkje stoppe i tide. Løysinga kan vere ein ny app, opplyser RUStelefonen. Dei har vidareutvikla Drikkevett-appen sin med ein ny funksjon som varslar når promillen blir for høg, og det er på tide å dempe alkoholinntaket.

«Lykkepromille»

Slik kan du halde «lykkepromillen», eit lett oppstemt humør kombinert med full kontroll, gjennom heile julebordet, ifølgje seksjonsleiar Sturla Johansen.

– Å leggje ein plan for kor mykje du har tenkt å drikke, kan redusere pinlege situasjonar med kollegaer. I tillegg følast det gjerne betre at mobilen varslar deg om tilstanden din, enn at sjefen gjer det, seier han.

– Det er ikkje snakk om å styre heilt unna alkohol, men å leggje ein plan for å halde eit promillenivå som gjer julebordet til ei hyggeleg oppleving, legg han til.

Ein av ti mister kontrollen

Med fri bar og god stemning er det lett å miste kontrollen og hamne i situasjonar ein gjerne skulle vore forutan dagen deretter. Ifølgje ei undersøking utført av YouGov på vegner av RUStelefonen oppgir éin av ti nordmenn at drikking har ført til negative konsekvensar for jobben. Med varsel frå Drikkevett-appen kan både hovudverk og pinlege situasjonar bli unngått, seier Johansen.

– Appen er eit enkelt verktøy for å ta tilbake kontrollen over kor mykje ein eigentleg drikk, seier han. Appen fungerer både som ein promillekalkulator og ein planleggjar, som hjelper ein med å halde seg innanfor promillegrensa ein har bestemt seg for på førehand. Ein legg inn kjønn og vekt og registrerer alkoholinntaket utover kvelden. Dermed kan ein heile tida berekne promillen.

Gode råd

Å ete godt, i tillegg til å drikke eit glas vatn eller annan alkoholfri drikke mellom kvar alkoholeining er andre julebordsråd frå RUStelefonen. For den som ikkje har lasta ned Drikkevett-appen, gjeld framleis den gode, gamle tommelfingerregelen: Når slipset ikkje lenger er rundt halsen eller dei høge hælane er slengt bort i eit hjørne, er det på tide å gå heim.

