Fullstendig utklassing

Med fire fulle hus og stålkontroll både på standplass og i sporet vart det ny siger til Johannes Thingnes Bø på dagens jaktstart i Annecy-Le grand Bonand. Ein rein utklassingssiger, med over eitt minutt ned til franske Martin Fourcade på 2. plass. Franskmannen fekk ein bom på begge dei to siste skytingane. Russiske Anton Shipulin gjekk seg opp til tredje plass.

Dette var Johannes Thingnes Bø sin fjerde strake siger.

- Oppgåva etter kvar siger vert å halde føtene på bakken og vere klar over at den største oppgåva ligg framfor oss, sa skytetrenar Sigfried Mazet til NRK etter løpet, samstundes som han understreka at han er svært nøgd med eleven sin etter løpa dei to siste dagane.

- Dette var ein takk til Sigfried for god trening og god coaching. Kanskje mitt beste løp nokonsinne, sa Johannes sjølv til statskanalen.

Storebror Tarjei, som starta som nr. 48, gjekk seg kraftig oppover listene til 20. plass etter eit godt løp med særleg strålande skyting på ståande.