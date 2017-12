Her er kulturprisvinnaren

Kulturprisen for Stryn kommune vart tysdag kveld delt ut til Jon Are Steen. På vegne av skule- og kulturutvalet gjorde Sonja Øvre-Flo det klart at kulturprisen heng høgt og det ikkje er ei sjølfølge at den blir delt ut kvart år.

- Steen er ein særs sterk kandidat som over lengre tid har utført eit fantastisk kulturarbeid i kommunen. Han er ein sjølv utdøvar på eit særs høgt nivå og deler gjerne av sin kunnskap. Han er ein sterk aktør og pådrivar for det lokale kulturlivet og har ei spesiell evne til å byggje bru mellom ulike musikalske uttrykk ved å implemtere ulike sjangarar i konsertar og arrangement, sa Øvre-Flo som i talen og la vekt på Steen si rolle i både Sommarglade Stryn, Janitsjar og musikklaget

- Du er verkeleg ein verdig vinnar for kulturprisen for 2017, konkluderte Øvre-Flo.

- Eg er ufatteleg glad og veldig, veldig stolt over å få denne prisen, sa Steen.

Ungdommen sitt kulturstipend vart delt ut til Sandra Solheim Eide frå Olden.

Ho er i dag på teaterhøgskulen ved Nord universitetet

- Det er ei veldig stor ære å få kome heim å få ta imot ein slik pris. Er det noken eg setje pris på som har trua på meg, så er det nettopp heimkommunen, sa Sandra.

Meir om kulturprisen og ungdommen sitt kulturstipend i fredagsavisa