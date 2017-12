Medlemsvekst i Bondelaget

Sjølv om talet på bønder går ned, stig medlemstalet i Norges Bondelag.

På slutten av 2017 er det 63.500 medlemmer i organisasjonen, og det er tjue år sidan medlemstalet var like høgt.

– Det er gledeleg at fleire ønskjer å vere medlem av bondelaget, dette er eit resultat av den langsiktige jobbinga til organisasjonen for interessene til medlemmene, seier bondelagsleiar Lars Petter Bartnes på nettstaden bondelaget.no.

Norges Bondelag har 515 lokallag over heile landet. Bondelaget jobbar for å auke matproduksjonen på norske ressursar og å betre vilkåra for landbruket.

