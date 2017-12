Ikkje la jula verte ein tragedie for kjæledyra

Jul tyder god mat for dei fleste av oss. Men tru ikkje at god julemat i form av pinnekjøtt og ribbe òg er godt for hunden. Det er heilt feil og kan i verste fall enda i ein tragedie. Veterinærar opplever ei kraftig auke i talet på hundar og kattar som treng behandling på grunn av jula.

– Hundar toler som regel ikkje framand mat, og feit julemat og julesnop som sjokolade kan føre til alvorleg magetrøbbel og forgiftning hos hundar, seier kommunikasjonsrådgjevar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

Sjokolade er farleg

Jula kan vera ei slitsam tid for mange kjæledyr. Huset bugnar over av julemat og julesnop, og det er ikkje berre menneske som lèt seg freiste.

– Den vanlegaste juleskaden er hundar og kattar som har ete noko dei ikkje skulle. For hundane sin del er det oftast alle typar sjokolade, men òg druer, rosiner, store bein, bolledeig og ting som kan setje seg fast i mage-tarm-kanalen, seier veterinær Tor Kvinge.

For kattane er julepynt og giftige plantar den største trusselen.

– Vi ser heilt klårt ein auke i mengd hundar og kattar som treng hjelp på grunn av jula. Årsaka er at det ligg meir restar framme enn vanleg, til dømes sjokolade, seier Kvinge.

Kan bli dyrt

Dei største feila som spesielt hundeigarar gjer kan likevel unngåast. Jula bør vere ei tid på året der dyreeigarar sjekkar kva for ei dyreforsikring ein eigenleg har, slik at ein er sikker på kva denne dekker om til dømes kjæledyret ditt plutseleg må opererast.

Prisen for å behandle ein pinnekjøtt-forgifta hund kan fort kome opp i titusenvis av kroner.

– Forgiftningsskader aukar i juletida, men erfarne hundeeigarar veit at tradisjonell julemat og julesnop for oss menneske kan vere fårleg å få i seg for våre firbeinte vener, seier Brandeggen.

Slik unngår du at jula vert ei kattepine:

JULEKVELDEN: Pass på innpakningspapir og innpakningsband. Desse kan kvele kattar. Ikkje fall for freistinga å gje kjæledyra salt eller søt mat.

SJOKOLADE: Må unngåast! Mørk sjokolade kan i verste fall føre til alvorleg forgiftning. Kakaobønner inneheld Teobromin som er giftig for hundar. Alle produkt som inneheld kakaobønner kan difor potensielt forårsak forgiftning hos hundar. Hundar som får i seg mykje mørk sjokolade kan døy av det. 140 gram sjokolade kan ta livet av ein hund på 25 kilo.

BAKST: Gjærdeig kan sprenge på i magesekken og føra til alkoholforgiftning

BRANNSKADAR: Vêr forsiktig med levande lys, opne peisar og varme gryter. Kvar jul vert hundar og kattar brannskadde. Tynne leidningar med julelys kan vera freistande å tygge på for kattar og kvalpar.

JULEBLOMSTER: Julestjerna er giftig, det same er fleire andre blomstertypar. Hald dyra unna!

KAST RESTANE: Pinnekjøtt og ribbe er farleg for hundar. Ikkje fall for freistinga til å gje hunden din restane frå julemiddagen. I beste fall må du takle ein ubehageleg hundediaré, medan hunden har det vondt. Hunden kan verte alvorleg sjuk av julemiddagen din.

AKUTT NYRESVIKT: Druer og rosiner er òg farleg. Tryg Forsikring har hatt saker der hundar har fått akutt nyresvikt. Berre eit par druer kan føre til alvorlege mageskadar hos små hundar.

HA KOL I HUSet: Flytande kol eller kol i pulverform bør ein ha i huset. Om hunden har fått ei lett forgiftning eller laus mage kan flytande kol hjelpe.Medisinsk kol er effektivt mot ulike forgiftningar og du får kjøpt det på apoteket. Det som er bra er at det tek til seg giftstoffa, og gjer at dei bind seg i magen.

NOKO SNACKS ER BRA: Hundar skal ikkje ha snacks og mat som du kosar deg med. Men det er unntak; ein hund kan trygt få gulrot, agurk og eple å gnage på. I tillegg finst det mykje godsåker å få kjøpt hos veterinær og dyrebutikk som er sunt og godt for hunden din.

BE OM HJELP HJELP: Dersom du mistenkjer at hunden din har ete noko som kan vere farleg, eller du ser at allmenntilstanden er nedsett, er det viktig å kontakte ein veterinær. Ved forgiftning kan Giftinformasjonen kontaktast på tlf. 2299 1300