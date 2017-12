Strynefjellsvegen er open

Etter å ha vore samanhengjande stengd i over to døgn, vart rv 15 Strynefjellsvegen opna for fri ferdsel kl 12.30 julaftan. Det melder Statens vegvesen på nettsidene sine.

Webkameraet i Grasdalen viste at vegvesenet var i gang med å rydde vegbana for snø tidlegare på føremiddagen.

Vegvesenet stengde vegen over Strynefjellet på morgonen 22. desember, på grunn av rasfare. Dermed måtte både tungtrafikk og privatbilistar som skulle aust- eller vestover på juleferie køyre til dels store omvegar via Filefjell, Hemsedalsfjellet eller Romsdalen.

Vegmeldingane for jula og romjula ser gode ut, med kaldare ver og lite vind både på Nordvestlandet og på Grotli.