Rv 15 stengd etter snøskred i Grasdalen

Rv 15 Strynefjellsvegen er stengd på grunn av snøskred.

Ny vurdering vert gjort 3. juledag, 27. desember, kl. 09.00, opplyser Statens vegvesen.

- Det har gått eit snøskred i Grasdalen. Fjellet var ope, men det var ikkje trafikk på staden då raset gjekk. Det har vore brøyta på staden, men mannskapet kom fram til at geoolog må gjere ei vurdering for å avgjere om vegen kan opnast igjen, får Fjordingen opplyst ved Vegmeldingssentralen til Statens vegvesen. Det kjem difor geolog for å vurdere tilhøva i Grasdalen om morgonen 3. juledag.

