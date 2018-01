Gler seg til Bischofshofen

Anders Fannemel var best av dei norske i prøveomgangen med eit hopp på 123, 5 m, men slo av nokre meter i første omgang. Her landa han på 118 meter. Det heldt til siger i duellen og ein førebels 6. plass i eit renn med varierande og til tider tunge forhold.

Daniel Andre Tande vart beste norske hoppar i første omgang med 129,5 meter og delte med det 2. plass med tyske Markus Eisenbichler. Kamil Stoch, Polen, leia rennet etter eit hopp på 130 m i første omgang.

Det vart dramatisk mot slutten av omgangen då verdscupleiar Richard Freitag fall etter eit hopp på 130 m. Freitag gjekk med fallet inn på 22. plass, 0,3 p bak Anders Fannemel, men dukka ikkje opp til andre omgang.

Anders Fannemel la på ein meter til 119 i andre omgang, og hoppa seg med dette opp til ein 16. plass.

Polske Kamil Stoch vann sitt tredje renn på rad, framfor Daniel André Tande og Andreas Wellinger, med Andreas Stjernen på 4. plass. Robert Johansson vart nummer 7.

- Ein kjempedag for det norske laget, men synd for Fannemel og Forfang, som låg best an i samandraget av dei norske, at dei ikkje fekk det heilt til i dag, sa Johan Remen Evensen på NRK rett etter rennet.

- Det vart litt lite energi, lite løft i hoppinga. Det er ugunstig i ein så liten bakke, sa Anders Fannemel, som framleis siktar mot ein pallplass i samandraget og gler seg til avslutninga i Bischofshofen.

Daniel Andre Tande på delt 4. plass, Kubayashi, Wellinger og Stoch

Stoch leier suverent i samandraget, framfor Wellinger og Kubayashi. Daniel André Tande ligg no på delt 4. plass. Anders Fannemel ligg på 7. plass, med rundt 16. poeng opp til 3. plassen.