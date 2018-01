Mange manglar i tungbilkontrollar

New Articles

Statens vegvesen har gjennomført to tungbilkontrollar ved Kjøs bru.

I den første kontrollen, som vart gjennomført onsdag, vart det registrert følgjande resultat:

Ein sjåfør hadde punktert dekk på tilhengaren, og måtte på verkstad for å reparere dette. Ein sjåfør hadde ikkje tilstrekkeleg tal kjettingar, og måtte skaffe fire stk før vidare køyring. Han fekk i tillegg 1.000 kr i gebyr for dette. Eitt køyretøy hadde feil på fartsskrivaren, og måtte reparere denne. Eitt køyretøy hadde knust frontrute, og fekk krav om etterkontroll på dette. Eitt firma vart oversendt til bedriftskontroll på køyre- og kviletid på grunn av at bilen var køyrt ein god del utan kort i kontrollperioden. Vidare fekk ein bilførar gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring, og sju stk fekk bruksforbod for å ha gjenstander i siktsone/frontrute. Desse måtte fjerne dette før videre køyring.

I kontroll nummer to, som vart gjennomført onsdag kveld/natt til torsdag, vart det skrive ut to mangellappar for tekniske manglar. Ein førar fekk bruksforbod for sikthindrande gjenstandar i frontruta. Ein førar fekk gebyr for manglande vognkort.