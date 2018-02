Ventar i spenning på pukkellaksen

New Articles

Mange er spente på om pukkellaksen kan ha etablert seg i norske elvar etter invasjonen som var sist sommar.

Norsk institutt for naturforsking (Nina) registrerte 5.500 pukkellaks i 2017. 2.950 av desse vart fiska opp av sportsfiskarar i elvane, medan 2.180 vart målretta tatt ut med garn, harpunering og andre metodar. Forskarane er usikre på kva konsekvensar pukkellaks kan ha for livet i elvane våre.

– Den store førekomsten betyr at det er fare for etablering av pukkellaks i fleire norske elvar. Når framande artar spreier seg, er det ofte vanskeleg å føreseie konsekvensane. Pukkellaks kan ha sjukdommar og parasittar som smittar annan fisk, men dette finst det lite kunnskap om, seier forskar Eva Thorstad på nettsidene til Nina.

Det er derimot lite sannsynleg at krysningar mellom pukkellaks og laks eller aure resulterer i levedyktig avkom, skriv nina.no. I Stillehavet er pukkellaksen den mest talrike laksearten. I elvane i Norge høyrer han derimot ikkje heime, men det blei registrert pukkellaks i ein del elvar her i landet både i 2015 og 2016. Difor er forskarane i Nina spente på om det kjem pukkellaks også i år.

– At pukkellaks vart observert i store mengder over heile landet i 2017, viser at arten kan spreie seg over store område når forholda ligg til rette. Viss forholda er gunstige, kan vi forvente mykje pukkellaks i 2019. Men så lenge det finst pukkellaks som har etablert seg i Russland og Finnmark vil det vere ein fare for ein stor førekomst igjen også seinare, seier Thorstad til nina.no.

