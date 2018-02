Vi har ein olympisk meister!

New Articles

Johannes Thingnes Bø frå Stryn og Markane er olympisk meister!

Det er klart etter at stryningen gjekk til topps på norminaldistansen i skiskyting i dag. Thingnes Bø såg ut til å havne utanfor pallen med to tilleggsminutt, men då Martin Fourcade bomma på sine to siste skot lukta det plutseleg gull av løpet til bøaren. Stryningen gjekk eit fantomløp i sporet, og på sisterunden gjekk han det han hadde. Det vart nervepirrande minutt for 24-åringen etter målgang, men ingen greidde å tukte Thingnes Bø.

Også Tarjei Bø låg godt an, men på siste skyting bomma også han to gonger, og ein plass på pallen rauk.

Fjordingen kjem med meir om Thingnes Bø sitt OL-gull.