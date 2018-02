New Articles

Statens vegvesen gjennomførte kontrollar i Stryn, ved Kjøs bru og i Hornindal torsdag.

Ifølgje kontrollrapporten vart ein sjåfør meld for brot på køyre- og kviletida, og to sjåførar vart meld for manglande yrkesjåførkompetanse (YSK). Desse sjåførane kan ikkje køyre lastebil før kompetansekurs er gjennomført, og kurset er påført førerkortet.

Tre sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta før vidare køyring.

I tillegg vart i alt 20 personbilar stoppa og førarane kontrollert for bilbeltebruk, dokument og køyretøya vart kontrollerte for lys og dekk utan at det vart funne feil eller manglar med desse. Fine resultat, skriv Statens vegvesen i rapporten.