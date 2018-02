Her tek "stryne-svensken" av

New Articles

Rukas Hallor, svenske busett på Bergsida i Stryn, var i solid mindretal då OL-stafetten i skiskyting vart vist på Isehaug fredag.

Etter kvart som etappane var over steig optimismen til svensken, og trua på "guld" vart sterkare og sterkare. Då siste skyting var over greidde ikkje Rukas å vente lenger, og fram kom ei gul og blå t-skjorte han hadde på lur. Fornøgd kunne han konstatere at det vart gull på søta bror, for første gong på ein herrestafett i skiskyting i OL.

- Dette er dobbel glede for meg, sidan Norge tok sølvet. Men Sverige var best då det gjaldt som mest, seier Rukas, som fekk mange gratulasjonar frå stryningane etter at den spennande stafetten var over.