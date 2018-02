Spenning til siste slutt, nesten...

New Articles

Ein treng ikkje vere ringside i Pyeongchang for at ein OL-stafett skal vere spennande. Det veksla mellom jubel og optimisme til fortviling blant dei i overkant av 70 personane som hadde funne vegen til Isehaug kafeteria i Stryn for å få med seg herrestafetten i skiskyting fredag rundt lunsjtider.

Lars Helge Birkeland og stryningane Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø gjorde jobbane sine på dei tre første etappane, medan Emil Hegle Svendsen pådrog seg strafferunde og gjekk det norske laget inn til sølv.