Klare for festival

Dei siste førebuingane gjerast i Stryn sentrum før 10 årsjubileumet av Treskifestivalen laurdag. I år som i fjor, er snøen komen på plass i sentrum. Telt er rigga og startnummer og billettane ligg klare.

- Vi reknar med at omlag 100 born og rundt 150 vaksne stiller til start i det uhøgtidlege skirennet. Veret er fint, så no er det berre å ta turen til sentrum, oppmodar Jens Christian Skrede i sekreteriatet.

Fjordingen, via Radio Stryn, vil livestreame årets Treskifestival som går av stabelen kl. 14 ved Per Bolstad plass. Fylkesordførar Jenny Følling og stryneordførar Sven Flo vil stå for den offisielle opninga.

