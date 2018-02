Snart 5,3 millionar innbyggjarar

New Articles

Folketalet her i landet steig med 37.300 i fjor til 5.295.600 innbyggjarar. Veksten var likevel den svakaste sidan 2005, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå skriv at den svake folkeveksten blant anna har samanheng med meir moderat vekst i talet på utanlandske statsborgarar.

Av statistikken over folkemengda per 1. januar, går det fram at talet på utanlandske statsborgarar i Noreg steig med 8.500 i fjor, mot 21.000 året før.

Blant dei 567.800 utanlandske statsborgarane som var busette i Noreg ved årsskiftet, var det framleis polakkane som var den største gruppa med 103.800. Deretter følgjer svenskar, litauarar og syrarar med høvesvis 44.000, 43.700 og 26.000 busette.

Akershus, Vest-Agder og Oslo hadde størst vekst i folketalet i 2017. Folketalet steig i alle fylke i fjor bortsett frå i Sogn og Fjordane der talet var omtrent uendra frå 1. januar 2017 til 1. januar 2018.

Ved årsskiftet var 61,3 prosent av innbyggjarane i landet i aldersgruppa 20–66 år, mens 10,6 prosent var i aldersgruppa 67–79 år. Dei eldste, som var 80 år og over, utgjorde 4,2 prosent av folkemengda.

Personar under 20 år utgjorde 23,8 prosent av folketalet. Barn under 6 år representerte 6,8 prosent av folketalet. Dei som var mellom 6 år og 15 år, stod for 12 prosent, mens 16- til 19-åringane utgjorde 4,9 prosent.

(©NPK)