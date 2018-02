Aka utfor skrent i Loen

New Articles

To 13 år gamle gutar måtte bli redda av helikopter etter at dei aka utfor ein skrent i Loen laurdag.

– Gutane ringde sjølve til politiet og bad om hjelp. Alle naudetatane blei varsla, og Hovedredningssentralen i Sør-Noreg valde å sende ut eit redningshelikopter, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Hans-Erik Thue til NRK.

Dei to gutane skal ha vore ein del av eit turfølge som tok gondolbana opp for å ake ned fjellet Hoven. Aketuren enda altså utfor ein skrent. Dei to var uskadde, men kom seg verken opp eller ned, og såg ikkje anna utveg enn å be om hjelp.

Ein paraglider som tilfeldigvis var i området fekk lokalisert tenåringane. Helikopter skal ha fått dei opp frå skrenten før dei vart frakta ned med snøscooter.

– Alt i alt tok dei det heile med fatning, seier Thue til kanalen.