Pallplass til Meland

New Articles

Aksel Mathias Meland, Markane IL, stod for den beste plasseringa blant våre lokale skiskyttarar då dei gjekk norgescup i Molde i helga. 19-åringen gjekk inn til ein svært sterk tredjeplass på normalen laurdag, etter berre to bomskot på dei fire skytingane.

Vi nemner også Stårheim-løpar og halvt strynejente, Sigrid Flo Bødal, sin imponerande siger i K18-19 år. Ho vann med ein tidel på sprinten søndag.

Også her gjekk Meland godt og plasserte seg som nummer ni, men her vart han slegen av ein annan lokal kapasitet, Vegard Skrede frå Hardbagg IL. Han gjekk eit av sine beste løp for sesongen og fekk ein sterk 8. plass, to sekund føre Meland.

Storebror Johan Eirik Meland gjorde det også godt på sprinten, og hevda seg heilt i toppen i seniorklassen med sin 9. plass.

Også fleire av våre lokale skiskyttarar gjorde gode løp, og det vart mange topp-15 plasseringar. Full oversikt kan du sjå i Fjordingen tysdag.