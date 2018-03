New Articles

Torsdag hadde UP laserkontroll i 60-sona ved Hornindal skule. Kontrollen vart utført i skuletida.

Det vart skrive ut 17 forenkla førelegg, der høgste fart vart målt til 81 km/t.

Ein sjåfør som køyrde i 76 km/t i timen vart meld då vedkomande hadde for mange prikkar, og førarkortet vart beslaglagt.

Ein sjåfør vart målt til 86 km/t, også denne sjåføren mista førarkortet.

UP skreiv i tillegg ut to forenkla førelegg for mobilbruk.