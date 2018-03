New Articles

Statens vegvesen hadde tungtransportkontroll ved Kjøs bru søndag.

Det vart utferdiga ein mangellapp for tekniske manglar. To køyretøy fekk gebyr for manglande bombrikke, 8.000 kroner for kvart køyretøy.

Alle førarar som fekk kontrollert køyre- og kviletida hadde alt i orden, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport.