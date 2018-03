New Articles

Statens vegvesen gjennomførte ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru onsdag.

Alle køyretøy vart som vanleg kontrollerte for dekk og kjetting. Ein sjåfør fekk 750 kroner i gebyr for eit dekk under lovleg mønster medan alle hadde tilstrekkeleg tal kjetting.

To fekk advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida, medan tre sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta før dei fekk køyre vidare, ifølgje Statens vegvesen sin kontrollrapport.

25 køyretøy vart kontrollerte.